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Экс-футболист «Спартака» поставил команде оценку за сезон

Экс-игрок «Спартака» Ледяхов: за сезон поставил бы команде четверку с минусом
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Telegram-канал «ФК «Спартак-Москва»»

Бывший футболист московского «Спартака» Игорь Ледяхов заявил, что поставил бы команде за сезон четверку с минусом, передает «Чемпионат».

«За сезон поставил бы «Спартаку» четверку с минусом. Двоякое впечатление осталось. Первая часть была очень приличной. Все надеялись, что поборемся за призовые места. Но вторую часть провалили», — сказал Ледяхов.

В матче 30-го тура «Спартак» обыграл «Химки» со счетом 5:0. В составе победителей забитыми мячами отметились Наиль Умяров, Манфред Угальде, Ливай Гарсия, Рикарду Мангаш и Роман Зобнин.

Сезон-2024/25 «Спартак» завершил на четвертом месте в турнирной таблице, химчане стали 12-ми.

«Краснодар» завершил чемпиона на первом месте, набрав 67 очков. Команда оформила победу в РПЛ в заключительном туре национального первенства, со счетом 3:0 обыграв московское «Динамо». Для клуба, основанного в 2008 году, это чемпионство стало первым в истории.

Ранее в «Спартаке» одним предложением оценили завершившийся сезон.

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