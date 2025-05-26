Иностранный футболист «Спартака» может покинуть клуб

Журналист Фабрицио Романо в своих соцсетях рассказал, что футболист московского «Спартака» Манфред Угальде может покинуть клуб в летнее трансферное окно.

Отмечается, что футболистом заинтересованы несколько клубов. Зимой игроков интересовались французские «ПСЖ» и «Монако». Сейчас число клубов, желающих оформить трансфер Угальде, возросло.

В завершившемся сезоне Российской премьер-лиги (РПЛ) Угальде провел 29 матчей, забив 17 мячей. Он стал лучшим бомбардиром турнира. Портал Transfermarkt оценивает Угальде в €15 млн.

В матче 30-го тура чемпионата России «Спартак» обыграл «Химки» со счетом 5:0. В составе победителей забитыми мячами отметились Наиль Умяров, Манфред Угальде, Ливай Гарсия, Рикарду Мангаш и Роман Зобнин. «Газета.Ru» вела текстовую онлайн-трансляцию события.

Сезон-2024/25 «Спартак» завершил на четвертом месте в турнирной таблице, химчане стали 12-ми.

Ранее в «Спартаке» сделали объявление о судьбе тренера команды в клубе.