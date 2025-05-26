На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Иностранный футболист «Спартака» может покинуть клуб

Журналист Романо: футболист «Спартака» Угальде может покинуть клуб
close
Телеграм-канал «ФК «Спартак-Москва»»

Журналист Фабрицио Романо в своих соцсетях рассказал, что футболист московского «Спартака» Манфред Угальде может покинуть клуб в летнее трансферное окно.

Отмечается, что футболистом заинтересованы несколько клубов. Зимой игроков интересовались французские «ПСЖ» и «Монако». Сейчас число клубов, желающих оформить трансфер Угальде, возросло.

В завершившемся сезоне Российской премьер-лиги (РПЛ) Угальде провел 29 матчей, забив 17 мячей. Он стал лучшим бомбардиром турнира. Портал Transfermarkt оценивает Угальде в €15 млн.

В матче 30-го тура чемпионата России «Спартак» обыграл «Химки» со счетом 5:0. В составе победителей забитыми мячами отметились Наиль Умяров, Манфред Угальде, Ливай Гарсия, Рикарду Мангаш и Роман Зобнин. «Газета.Ru» вела текстовую онлайн-трансляцию события.

Сезон-2024/25 «Спартак» завершил на четвертом месте в турнирной таблице, химчане стали 12-ми.

Ранее в «Спартаке» сделали объявление о судьбе тренера команды в клубе.

Все новости на тему:
Футбол. Чемпионат России
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами