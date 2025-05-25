На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Стало известно, сколько заработал «Краснодар» за победу в РПЛ

Metaratings: 1,25 млрд рублей получит «Краснодар» за победу в РПЛ
close
Sergey Pivovarov/Reuters

«Краснодар» за победу в сезоне-2024/25 Российской премьер-лиги (РПЛ) и за первое место в рейтинге посещаемости заработал 1,25 млрд рублей. Об этом пишет издание Metaratings.ru.

«Зенит» выручит 1,091 млрд, ЦСКА – 1,004 млрд рублей. «Спартак» должен получить от лиги 930 млн рублей.

«Отметим, что это прогнозируемые выплаты командам. Реальные призовые могут отличаться, и многое будет определено на заседаниях представителей клубов и руководства РПЛ в будущие месяцы», — указано в сообщении издания.

Указано, что всего клубы получат 11 млрд, из которых 555 млн будет распределено по рейтингам посещаемости и медийной активности. Оставшиеся деньги, без учета «приветственного бонуса» (по 27 млн рублей), распределяются в зависимости от места команды в турнирной таблице РПЛ.

«Краснодар» завершил чемпионат, набрав 67 очков. Команда оформила победу в РПЛ в заключительном туре национального первенства, со счетом 3:0 обыграв московское «Динамо». Второе место занял петербургский «Зенит», набрав 66 баллов. Замкнул тройку лидеров московский ЦСКА, набравший 59 баллов. На два очка отстал от него идущий четвертым «Спартак».

Ранее появилась информация, что Валерий Карпин может возглавить «Зенит».

Все новости на тему:
Футбол. Чемпионат России
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами