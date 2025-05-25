Стало известно, сколько заработал «Краснодар» за победу в РПЛ

«Краснодар» за победу в сезоне-2024/25 Российской премьер-лиги (РПЛ) и за первое место в рейтинге посещаемости заработал 1,25 млрд рублей. Об этом пишет издание Metaratings.ru.

«Зенит» выручит 1,091 млрд, ЦСКА – 1,004 млрд рублей. «Спартак» должен получить от лиги 930 млн рублей.

«Отметим, что это прогнозируемые выплаты командам. Реальные призовые могут отличаться, и многое будет определено на заседаниях представителей клубов и руководства РПЛ в будущие месяцы», — указано в сообщении издания.

Указано, что всего клубы получат 11 млрд, из которых 555 млн будет распределено по рейтингам посещаемости и медийной активности. Оставшиеся деньги, без учета «приветственного бонуса» (по 27 млн рублей), распределяются в зависимости от места команды в турнирной таблице РПЛ.

«Краснодар» завершил чемпионат, набрав 67 очков. Команда оформила победу в РПЛ в заключительном туре национального первенства, со счетом 3:0 обыграв московское «Динамо». Второе место занял петербургский «Зенит», набрав 66 баллов. Замкнул тройку лидеров московский ЦСКА, набравший 59 баллов. На два очка отстал от него идущий четвертым «Спартак».

Ранее появилась информация, что Валерий Карпин может возглавить «Зенит».