Украинская фигуристка возмутилась участию Щербаковой и Загитовой в шоу в Японии

Украинская фигуристка Анастасия Архипова возмутилась, что российских олимпийских чемпионок Алину Загитову и Анну Щербакову пригласили в японское шоу Fantasy on Ice 2025. Ее слова приводит Tribuna.

»Япония всегда была страной, где я чувствовала, что Украину понимают и поддерживают. Невероятные японские болельщики стояли в зале с украинскими флагами, а после шоу писали мне много добрых слов, которые навсегда останутся в моем сердце.

Именно поэтому в этом году я испытываю большое разочарование. Организаторы пригласили на шоу двух российских спортсменов. Я не понимаю, почему они приняли такое решение», — заявила она.

Шоу пройдет с 31 мая по 1 июня.

Помимо золота Игр, в активе Загитовой золото чемпионата мира — 2019, золото и серебро европейских первенств в 2018 и 2019 годах. Загитова — единственная в истории России и вторая в мировой истории после Ким Ен А фигуристка-одиночница, завоевавшая все титулы в мировом фигурном катании. Она приостановила карьеру в 2019 году, и с тех пор на лед в официальных соревнованиях так и не выходила.

Щербакова — чемпионка мира (2021), олимпийская чемпионка (2022) и серебряная медалистка (2020) чемпионата Европы. Победительница командного чемпионата мира по фигурному катанию (2021). Трижды Щербакова выигрывала чемпионат России — в 2019, 2020 и 2021 годах, а в 2022 году она стала на национальном первенстве второй. Она не выходила на соревновательный лед после завершения сезона-2021/22.

Ранее олимпийская чемпионка Ирина Роднина назвала самую запоминающуюся фигуристку.