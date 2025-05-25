Фестиваль в честь столетия «Зенита» открылся в Санкт-Петербурге

Фестиваль в честь столетия с основания «Зенита» открыли в Санкт-Петербурге

Музыкальный фестиваль в честь столетия со дня основания футбольного клуба «Зенит» открылся в петербургском «Севкабель Порту».

В открытии мероприятия, которое состоялось в рамках проекта в честь 100-летия клуба «Win City — город в Зените», приняли участие легендарные игроки клуба — Александр Кержаков, Павел Погребняк, Данни, Николас Ломбертс.

В рамках шоу выступят «Кирпичи», «Биртман», ALBLAK 52, «Танцы Минус».

25 мая «Газпром Арене» прошел матч легенд клуба — встречались санкт-петербургский «Зенит» и ленинградский «Зенит». Футболисты сыграли два тайма по 35 минут, победа досталась санкт-петербургской команде со счетом 3:1. После матча состоялся речной парад, тематически украшенные теплоходы с игроками и легендами клуба прошли от стадиона до «Севкабель Порта».

В год столетия клуба «Зенит» остался без трофеев. Команда стала второй в Российской премьер-лиге (РПЛ), набрав за 30 туров 66 очков и уступив один балл «Краснодару», впервые выигравшему чемпионство. В Кубке России петербургский клуб завершил выступление на стадии финала Пути РПЛ, проиграв московскому ЦСКА в серии послематчевых пенальти.

Ранее стало известно, сколько заработал «Краснодар» за победу в РПЛ.