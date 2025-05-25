В Санкт-Петербурге состоялся речной парад в честь столетия «Зенита»

Речной парад в честь столетия с основания «Зенита» прошел в Санкт-Петербурге

В Санкт-Петербурге прошел речной парад с участием кораблей с игроками и легендами футбольного клуба «Зенит».

Во время мероприятия, которое состоялось в рамках проекта в честь 100-летия клуба «Win City — город в Зените», тематически украшенные теплоходы отправились от стадиона «Газпром Арена», дошли до Петропавловской крепости. Далее теплоходы проплыли мимо стрелки Васильевского острова, Медного всадника. Их конечной остановкой стал «Севкабель Порт», где состоится музыкальный фестиваль.

До морского парада на «Газпром Арене» прошел матч легенд клуба — встречались санкт-петербургский «Зенит» и ленинградский «Зенит». Футболисты сыграли два тайма по 35 минут, победа досталась санкт-петербургской команде со счетом 3:1.

В год столетия клуба «Зенит» остался без трофеев. Команда стала второй в Российской премьер-лиге (РПЛ), набрав за 30 туров 66 очков и уступив один балл «Краснодару», впервые выигравшему чемпионство. В Кубке России петербургский клуб завершил выступление на стадии финала Пути РПЛ, проиграв московскому ЦСКА в серии послематчевых пенальти.

Ранее стало известно, сколько заработал «Краснодар» за победу в РПЛ.