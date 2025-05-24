«Они не виноваты»: Карпин о высоких доходах футболистов

Тренер Карпин о зарплатах: игроки не виноваты, что им дают такие деньги

Главный тренер сборной России Валерий Карпин призвал не судить о справедливости зарплат футболистов. Его слова приводит RG.RU.

«Игроки не виноваты, что им дают такие деньги, — это 100%. Время поменялось. Футболисты, которые были до моего поколения... тот же Федор Черенков не зарабатывал те деньги, которые зарабатывали мы, хотя и был выше нас уровнем. Это жизнь — она не стоит на месте. Так что я бы не стал судить категориями «справедливо или нет», — заявил он.

25 апреля стало известно о том, что товарищеский матч между сборными России и Нигерии пройдет в «Лужниках» 6 июня. 10 июня сборная России сыграет в Минске с Белоруссией.

19 марта сборная России под руководством Карпина провела первый товарищеский матч в 2025 году и разгромила национальную команду Гренады с результатом 5:0. Россия также сыграла матч с Замбией 25 марта в Москве, игра закончилась с аналогичным счетом.

После начала специальной военной операции России на Украине Международная федерация футбола и Союз европейских ассоциаций отстранили национальную российскую команду и российские клубы от турниров под своей эгидой.

Ранее Карпин назвал самое главное достижение в сборной России.