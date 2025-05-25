«Все могло быть лучше»: Станкович о продлении контракта со «Спартаком»

Тренер «Спартака» Станкович: все могло быть лучше

Главный тренер московского «Спартака» высказался о продлении контракта с клубом, заявив, что недоволен прошедшим сезоном. Его слова передает официальный сайт команды.

«В этом году я отдал все силы, но этого оказалось недостаточно. Мы недовольны тем, как все прошло: все могло быть лучше. Мы понимаем, что должны были дать больше ,чтобы соответствовать истории клуба», — сказал Станкович.

В матче 30-го тура «Спартак» обыграл «Химки» со счетом 5:0. В составе победителей забитыми мячами отметились Наиль Умяров, Манфред Угальде, Ливай Гарсия, Рикарду Мангаш и Роман Зобнин. «Газета.Ru» вела текстовую онлайн-трансляцию события.

Сезон-2024/25 «Спартак» завершил на четвертом месте в турнирной таблице, химчане стали 12-ми.

Ранее Станкович признался, что допустил много ошибок по ходу сезона.