Тренер «Краснодара» ответил, не обидно ли ему, что «Краснодар» не сыграет в ЛЧ следующего сезона

Тренер «Краснодара» Мусаев: нет никаких сожалений, что мы не сыграем в ЛЧ

Главный тренер «Краснодара» Мурад Мусаев заявил, что ему не обидно, что клуб не сыграет в следующем сезоне Лиги чемпионов, передает «Чемпионат».

«В Лиге чемпионов, к счастью, мы уже играли. Надеюсь, что скоро вернемся, но сейчас нет никаких сожалений, только чувство радости за сегодняшнее событие», — сказал Мусаев.

«Краснодар» на своем поле обыграл московское «Динамо» и стал чемпионом Российской премьер-лиги (РПЛ).

Встреча завершилась со счетом 3:0. Джон Кордоба забил мяч в начале второго тайма. Никита Кривцов отличился за десять минут до конца матча. На последней минуте матча Эдуард Сперцян реализовал пенальти.

«Краснодар» завершил чемпионат, набрав 67 очков. Второе место занял петербургский «Зенит», набрав 66 баллов.

После начала специальной военной операции России на Украине Международная федерация футбола (ФИФА) и Союз европейских ассоциаций (УЕФА) отстранили национальную российскую команду и российские клубы от турниров под своей эгидой. Таким образом, клубы не имеют права выступать в Лиге чемпионов, Лиге Европы, Лиге конференций, а мужская сборная была лишена возможности отобраться на чемпионат мира — 2022.

Ранее «Краснодар» стал седьмым клубом, выигравшим чемпионат России по футболу.