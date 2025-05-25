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Футболист «Краснодара» повторил фото Месси

Голкипер «Краснодара» Агкацев повторил фото Месси с трофеем в постели
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agkatsev.1/Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

Голкипер «Краснодара» Станислав Агкацев повторил фото аргентинского футболиста Лионеля Месси с трофеем в постели. Снимок голкипер выложил в соцсетях.

«Доброй ночи, Краснодар», — подписал фото Агкацев.

Похожее фото сделал Месси, когда выиграл чемпионат мира.

В заключительном матче Российской премьер-лиги (РПЛ) «Краснодар» обыграл на своем поле московское «Динамо». Встреча завершилась со счетом 3:0. Джон Кордоба забил мяч в начале второго тайма. Никита Кривцов отличился за десять минут до конца матча. На последней минуте матча Эдуард Сперцян реализовал пенальти.

«Краснодар» завершил чемпионат, набрав 67 очков. Второе место занял петербургский «Зенит», отставший от команды с юга России на одно очко. Бронзовые медали завоевал московский ЦСКА (59). Четвертое место занял московский «Спартак», набравший 57 баллов.

После начала специальной военной операции России на Украине Международная федерация футбола (ФИФА) и Союз европейских ассоциаций (УЕФА) отстранили национальную российскую команду и российские клубы от турниров под своей эгидой.

Ранее игроки «Краснодара» получили кубок чемпионов Российской премьер-лиги.

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Футбол. Чемпионат России
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