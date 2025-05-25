Российский экс-футболист о Галицком: он давно заслужил победу в РПЛ

Футболист Рязанцев о победе «Краснодара» в РПЛ: Галицкий это заслужил

Бывший футболист казанского «Рубина» Александр Рязанцев поздравил президента «Краснодара» Сергея Галицкого с победой в Российской премьер-лиге (РПЛ), передает Metaratings.ru.

«Можно поздравить, может быть, даже персонально Галицкого с этой победой. То, что он сделал для «Краснодара», для российского футбола, конечно, уже давно заслуживало трофея. Но «Зенит» всегда находил свои аргументы», — сказал Рязанцев.

В заключительном матче турнира «Краснодар» обыграл на своем поле московское «Динамо». Встреча завершилась со счетом 3:0. Джон Кордоба забил мяч в начале второго тайма. Никита Кривцов отличился за десять минут до конца матча. На последней минуте матча Эдуард Сперцян реализовал пенальти.

«Краснодар» завершил чемпионат, набрав 67 очков. Второе место занял петербургский «Зенит», отставший от команды с юга России на одно очко. Бронзовые медали завоевал московский ЦСКА (59). Четвертое место занял московский «Спартак», набравший 57 баллов.

Ранее тренер «Краснодара» превзошел достижения Сергея Семака и Леонида Слуцкого.