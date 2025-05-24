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Тренер «Краснодара» превзошел достижения Семака и Слуцкого

Главный тренер «Краснодара» Мусаев превзошел достижения Семака и Слуцкого
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РИА Новости

Главный тренер «Краснодара» Мурад Мусаев превзошел достижения Сергея Семака и Леонида Слуцкого, став чемпионом России в 41 год.

Сергей Семак становился чемпионом России, возглавляя петербургский «Зенит» в 43 года. Леонид Слуцкий стал чемпионом с московским ЦСКА в 42 года.

В более молодом возрасте это делал лишь Андре Виллаш-Боаш (37).

В заключительном матче турнира «Краснодар» обыграл на своем поле московское «Динамо». Встреча завершилась со счетом 3:0. Джон Кордоба забил мяч в начале второго тайма. Никита Кривцов отличился за десять минут до конца матча. На последней минуте матча Эдуард Сперцян реализовал пенальти.

«Краснодар» завершил чемпионат, набрав 67 очков. Второе место занял петербургский «Зенит», отставший от команды с юга России на одно очко.

После начала специальной военной операции России на Украине Международная федерация футбола (ФИФА) и Союз европейских ассоциаций (УЕФА) отстранили национальную российскую команду и российские клубы от турниров под своей эгидой. Таким образом, клубы не имеют права выступать в Лиге чемпионов, Лиге Европы, Лиге конференций, а мужская сборная была лишена возможности отобраться на чемпионат мира — 2022. Также российские футболисты не сыграли на чемпионате Европы — 2024 и не были допущены к жеребьевке чемпионата мира 2026 года, который состоится в США, Мексике и Канаде.

Ранее игроки «Краснодара» получили кубок чемпионов Российской премьер-лиги.

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Футбол. Чемпионат России
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