Экс-футболист «Зенита» уверен, что «Спартак» скоро уволит главного тренера

Бывший защитник петербургского «Зенита» Иван Новосельцев заявил, что главный тренер московского «Спартака» Деян Станкович скоро покинет клуб, передает «Матч ТВ».

«Много каких‑то непонятных телодвижений. Мне все‑таки кажется, что Станкович останется, но я уверен, что это долго не продлится. Я не вижу его идеологию игры в футбол», — сказал Новосельцев.

В матче 30-го тура «Спартак» обыграл «Химки» со счетом 5:0. В составе победителей забитыми мячами отметились Наиль Умяров, Манфред Угальде, Ливай Гарсия, Рикарду Мангаш и Роман Зобнин. «Газета.Ru» вела текстовую онлайн-трансляцию события.

Сезон-2024/25 «Спартак» завершил на четвертом месте в турнирной таблице, химчане стали 12-ми.

Ранее Станкович признался, что допустил много ошибок по ходу сезона.