Семак поздравил тренера «Краснодара» с победой в РПЛ

Тренер «Зенита» Семак поздравил наставника «Краснодара» Мусаева с победой в РПЛ

Тренер «Краснодара» Мурад Мусаев рассказал в эфире «Коммент.Live», что ему позвонил наставник «Зенита» Сергей Семак и поздравил с победой в Российской премьер-лиге (РПЛ).

«Сергей Богданович позвонил сразу после матча и поздравил с чемпионством. Это говорит о нем как о большом человеке, который умеет принимать поражения», — сказал Мусаев.

В заключительном матче турнира «Краснодар» обыграл на своем поле московское «Динамо». Встреча завершилась со счетом 3:0. Джон Кордоба забил мяч в начале второго тайма. Никита Кривцов отличился за десять минут до конца матча. На последней минуте матча Эдуард Сперцян реализовал пенальти.

«Краснодар» завершил чемпионат, набрав 67 очков. Второе место занял петербургский «Зенит», отставший от команды с юга России на одно очко. Бронзовые медали завоевал московский ЦСКА (59). Четвертое место занял московский «Спартак», набравший 57 баллов.

Ранее футболисты «Краснодара» на крышах машин выехали со стадиона после чемпионства.