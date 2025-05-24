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Футболисты «Краснодара» на крышах машин выехали со стадиона после чемпионства

Игроки «Краснодара» Кривцов и Акгацев выехали со стадиона на крышах машин

Футболисты «Краснодара» Никита Кривцов и Станислав Агкацев на крышах машин выехали со стадиона после победы своего клуба в Российской премьер-лиге (РПЛ), передает Telegram-канал Sport Baza.

За рулем автомобиля, на крыше которого ехал Кривцов, сидела девушка игрока. Их остановили сотрудники ДПС. Вскоре их отпустили.

Агкацев ехал на крыше другого автомобиля. В руке у него была бутылка пива.

В заключительном матче турнира «Краснодар» обыграл на своем поле московское «Динамо». Встреча завершилась со счетом 3:0. Джон Кордоба забил мяч в начале второго тайма. Никита Кривцов отличился за десять минут до конца матча. На последней минуте матча Эдуард Сперцян реализовал пенальти.

«Краснодар» завершил чемпионат, набрав 67 очков. Второе место занял петербургский «Зенит», отставший от команды с юга России на одно очко. Бронзовые медали завоевал московский ЦСКА (59).

Ранее футболист «Краснодара» назвал качества, которые помогли команде победить в РПЛ.

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