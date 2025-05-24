Тренер «Химок» не исключил ухода из клуба

Тренер «Химок» Адиев не исключил, что может покинуть клуб в ближайшее время

Главный тренер подмосковных «Химок» Магомед Адиев после разгромного поражения от «Спартака» заявил, что обсудит в ближайшее время с руководителями клуба вопрос своего будущего в нем. Его слова приводит корреспондент «Газеты.Ru».

«Точного понимания пока нет, мы договорились с руководством клуба после сезона встретиться и обсудить, надо набраться терпения, через три-четыре дня, наверное, появится какая-то конкретика — либо мы продолжаем сотрудничество, либо нет», — заявил Адиев.

В матче 30-го тура «Спартак» обыграл «Химки» со счетом 5:0. В составе победителей забитыми мячами отметились Наиль Умяров, Манфред Угальде, Ливай Гарсия, Рикарду Мангаш и Роман Зобнин. «Газета.Ru» вела текстовую онлайн-трансляцию события.

Сезон-2024/25 «Спартак» завершил на четвертом месте в турнирной таблице, химчане стали 12-ми и избежали участия в переходных матчах.

Ранее тренер «Спартака» признался, что допустил много ошибок по ходу сезона.