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МХК «Спартак» выиграл Кубок Харламова

МХК «Спартак» выиграл Кубок Харламова, победив «СКА-1946» в финальной серии 4:3
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Молодежный хоккейный клуб «Спартак» стал обладателем Кубка Харламова, одержав победу в финальной серии 4–3 против петербургского «СКА-1946». Заключительный матч завершился со счетом 6:2 в пользу московской команды.

Заброшенные шайбы в составе «Спартака» оформили Иван Рябов (21-я и 40-я минуты), Макар Насретдинов (33-я), Степан Тарасенко (53-я), Егор Варюшкин (56-я) и Федор Храпов (59-я). У петербургского клуба отличились Матвей Короткий (36-я) и Никита Сураев (57-я).

Это первый триумф «Спартака» в Кубке Харламова с сезона 2013/2014. Отметим, что в прошлом сезоне обладателем трофея стал «СКА-1946».

22 мая хоккеисты петербургского «СКА-1946» и московского «Спартака» устроили массовую драку в шестом матче финальной серии. Встреча, которая состоялась в Санкт-Петербурге, завершилась победой «СКА-1946» со счетом 5:2. У победителей отличились Короткий, Герман Суздорф, Севастиан Капчук, Иван Выдренков и Амир Нугманов. В составе «Спартака» дубль оформил Иван Гаврилов.

Ранее хоккеист «СКА‑1946» попал в реанимацию после игры со «Спартаком».

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