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Хоккеист «СКА‑1946» попал в реанимацию после игры со «Спартаком»

Хоккеист «СКА‑1946» Ильин попал в реанимацию после матча со «Спартаком»
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Пресс-служба ХК СКА

Форвард петербургского клуба «СКА‑1946» Арсений Ильин оказался в реанимации после пятого матча финальной серии плей-офф Молодежной хоккейной лиги (МХЛ) против московского «Спартака», передает «Матч ТВ».

«У игрока — тупая травма живота. После игры мочу хоккеиста забрали на анализ и обнаружили там кровь. Ильин на скорой был доставлен в реанимацию», — говорится в сообщении.

Пятая встреча финальной серии завершилась со счетом 2:1 в пользу «СКА». В серии лидирует «Спартак» со счетом 3:2. Шестой матч состоится 22 мая в Санкт-Петербурге.

Международная федерация хоккея (IIHF) весной 2022 года приняла решение отстранить российских игроков от участия в международных турнирах даже в нейтральном статусе, также организация забрала у России право на проведение домашнего молодежного чемпионата мира в 2023 году. В марте 2023 года IIHF продлила отстранение на сезон-2023/24. Российские хоккеисты не сыграли на чемпионате мира 2025 года.

Ранее стали известны пары 1/4 финала чемпионата мира по хоккею.

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