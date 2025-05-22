Матч финала МХЛ завершился массовой дракой

Хоккеисты петербургского «СКА-1946» и московского «Спартака» устроили массовую драку в шестом матче финальной серии Молодежной хоккейной лиги (МХЛ).

В начале третьего периода нападающий «СКА-1946» Матвей Короткий вступил в поединок с Силантием Кожушко из «Спартака». После того, как игрок красно-белых оказался на льду, Короткий нанес ему несколько ударов в голову. После вмешательства арбитров, хоккеист начал махать руками и заводить болельщиков.

По итогам эпизода, три игрока «СКА-1946» получили двойный малый штраф. У «Спартака» Владислав Ухмылов получил малый штраф, Савелий Рыбенок — двойный малый штраф, а Никита Ракчеев — двойный малый штраф + малый штраф.

Встреча, которая состоялась в Санкт-Петербурге, завершилась победой «СКА-1946» со счетом 5:2. У победителей отличились Короткий, Герман Суздорф, Севастиан Капчук, Иван Выдренков и Амир Нугманов. В составе «Спартака» дубль оформил Иван Гаврилов.

В серии до четырех побед ничья — 3:3. Рещающая игра состоится в Москве 24 мая. Начало запланировано на 17:00 (мск).

Ранее игрок «Локомотива» заявил о желании сыграть против сильнейшего клуба НХЛ.