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Мостовой о тренере «Краснодара»: какая разница, кто стоит на бровке

Экс-футболист Мостовой: какая разница, кто в «Краснодаре» стоит на бровке
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Григорий Сысоев/РИА Новости

Бывший полузащитник сборной России Александр Мостовой заявил, что «Краснодар» выиграл Российскую премьер-лигу (РПЛ) благодаря футболистам, передает Sport24.

«Играют и выигрывают футболисты. Какая разница, кто там стоял на бровке. Не знаю, как оценить тренерскую работу Мусаева. Он делал то, что должен был», — сказал Мостовой.

«Краснодар» стал седьмым клубом, которому удалось выиграть чемпионат России по футболу, обыграв в последнем туре РПЛ московское «Динамо».

Встреча завершилась со счетом 3:0. Джон Кордоба забил мяч в начале второго тайма. Никита Кривцов отличился за десять минут до конца матча. На последней минуте матча Эдуард Сперцян реализовал пенальти.

«Краснодар» завершил чемпионат, набрав 67 очков. Второе место занял петербургский «Зенит», набрав 66 баллов.

Ранее игроки «Краснодара» получили кубок чемпионов Российской премьер-лиги.

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