«Краснодар» стал седьмым клубом, выигравшим чемпионат России по футболу

«Краснодар» стал седьмым клубом, которому удалось выиграть чемпионат России по футболу, обыграв в последнем туре Российской премьер-лиги (РПЛ) московское «Динамо».

Встреча завершилась со счетом 3:0. Джон Кордоба забил мяч в начале второго тайма. Никита Кривцов отличился за десять минут до конца матча. На последней минуте матча Эдуард Сперцян реализовал пенальти.

«Краснодар» завершил чемпионат, набрав 67 очков. Второе место занял петербургский «Зенит», набрав 66 баллов.

Команда с юга России была основана 22 февраля 2008 года. Президентом клуба является Сергей Галицкий. До этого сезона «Краснодар» трижды выигрывал бронзовые награды, а также один раз клуб брал серебро.

Лидерами по количеству побед в чемпионатах России являются «Зенит» и московский «Спартак», которые побеждали в турнире по десять раз. Московский ЦСКА становился чемпионом России шесть раз. У столичного «Локомотива» три победы. Две победы у казанского «Рубина». Один раз чемпионом становился владикавказский клуб «Спартак-Алания».

Ранее ЦСКА выиграл бронзовые медали РПЛ.