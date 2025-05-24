«Зенит» идет на первом месте РПЛ после первых таймов заключительного тура

После первого тайма матча Российской премьер-лиги (РПЛ) петербургский «Зенит» обыгрывает грозненский «Ахмат» со счетом 2:0.

Дубль сделал Мостовой дважды реализовав пенальти. Он отличился на 25-й и 45-й минутах. В параллельном матче «Краснодар» играет вничью с московским «Динамо» со счетом 0:0.

Сейчас у «Зенита» 65 очков. «Краснодар» имеет в активе 64 балла.

«Зенит» выигрывал РПЛ шесть последних лет. «Краснодар» может стать чемпионом России впервые в истории.

После начала специальной военной операции России на Украине Международная федерация футбола (ФИФА) и Союз европейских ассоциаций (УЕФА) отстранили национальную российскую команду и российские клубы от турниров под своей эгидой. Таким образом, клубы не имеют права выступать в Лиге чемпионов, Лиге Европы, Лиге конференций, а мужская сборная была лишена возможности отобраться на чемпионат мира — 2022. Также российские футболисты не сыграли на чемпионате Европы — 2024 и не были допущены к жеребьевке чемпионата мира 2026 года, который состоится в США, Мексике и Канаде.

Ранее клуб РПЛ прошел лицензирование на следующий сезон.