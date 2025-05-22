Клуб РПЛ прошел лицензирование на следующий сезон

Самарский футбольный клуб «Крылья Советов» успешно прошел лицензирование для участия в следующем сезоне Российской премьер-лиги (РПЛ). Об этом сообщает «Спорт-Экспресс».

Также источник отмечает, что аналогичную лицензию не удалось получить новороссийскому «Черноморцу».

В текущем сезоне «Крылья Советов» идут на десятом месте в РПЛ, набрав 30 очков за 29 встреч.

«Черноморец» идет на третьем месте в Первой лиге. У коллектива 61 балл и у них остается даже математический шанс на прямое повышение в классе — у идущего вторым «Торпедо» 64 очка, а до конца чемпионата остался один тур.

После начала специальной военной операции России на Украине Международная федерация футбола (ФИФА) и Союз европейских ассоциаций (УЕФА) отстранили национальную российскую команду и российские клубы от турниров под своей эгидой. Таким образом, клубы не имеют права выступать в Лиге чемпионов, Лиге Европы, Лиге конференций, а мужская сборная была лишена возможности отобраться на чемпионат мира — 2022. Также российские футболисты не сыграли на чемпионате Европы — 2024 и не были допущены к жеребьевке чемпионата мира 2026 года, который состоится в США, Мексике и Канаде.

Ранее в африканской сборной назвали условие для матча с Россией.