Стали известны составы ЦСКА и «Пари НН» на матч 30-го тура РПЛ

Московский ЦСКА и «Пари Нижний Новгород» объявили стартовые составы на матч 30-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ).

ЦСКА: Акинфеев, Дивеев, Мойзес, Виллиан, Обляков, Глебов, Кисляк, Гайич, Пьянич, Мусаев, Койта.

«Пари НН»: Медведев, Каккоев, Магкеев, Гоцук, Александров, Карич, Эктов, Трошечкин, Карапузов, Майга, Грулев.

Встреча, которая пройдет в Москве на стадионе «ВЭБ Арена», начнется в 16:30 по московскому времени, как и все остальные матчи 30-го тура национального первенства. «Газета.Ru» проведет текстовую онлайн-трансляцию поединка, главным арбитром которого был назначен Василий Казарцев.

Армейцы сражаются за бронзовые медали национального первенства. Команда идет на третьем месте в турнирной таблице РПЛ, набрав 56 очков. Такое же количество баллов имеет московское «Динамо», которое свой заключительный матч сыграет с «Краснодаром». Столичный «Спартак» набрал 54 очка и идет на пятой строчке.

Нижегородская команда имеет в активе 27 очков и занимает 13-е место в таблице, находясь в зоне стыковых матчей.

Ранее ЦСКА предсказали победу над «Пари НН» в 30-м туре РПЛ.