ЦСКА предсказали победу над «Пари НН» в 30-м туре РПЛ

Бывший защитник столичного ЦСКА Владимир Пономарев в интервью «Газете.Ru» заявил, что команде по силам обыграть «Пари НН» в заключительном матче сезона в чемпионате России.

По его словам, для армейцев попадание в медальную тройку, которое случится в случае победы над нижегородцами, станет отличным результатом.

«Программа максимум для ЦСКА на этот сезон — третье место и победа в Кубке России. Это будет отличный результат. Думаю, что на «Пари НН» в субботу ребята соберутся и смогут одержать победу. Будет непросто, но армейцы выглядят предпочтительнее, во многом благодаря надежной игре в обороне. А впереди есть кому забивать — Гуарирапа, Секу Койта, Мусаев: каждый из них способен решить момент», — заявил Пономарев.

ЦСКА занимает третью строчку в турнирной таблице Российской премьер-лиги (РПЛ) перед заключительным, 30-м, туром. В активе команды 56 очков, такое же количество баллов имеет московское «Динамо», идущее четвертым. Возглавляет турнирную таблицу «Краснодар» с 64 очками, на один балл от «быков» отстает петербургский «Зенит».

В заключительном туре РПЛ ЦСКА на домашней арене сыграет с «Пари Нижним Новгородом». Матч, как и все игры 30-го тура РПЛ, пройдет 24 мая и начнется в 16:30 по московскому времени.

Также ЦСКА 1 июня сыграет с «Ростовом» в Суперфинале Кубка России.

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