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«Спартак» объявил состав на матч 30-го тура с «Химками»

«Спартак» и «Химки» назвали стартовые составы на матч 30-го тура РПЛ
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Телеграм-канал «ФК «Спартак-Москва»»

Московский «Спартак» и подмосковные «Химки» назвали стартовые составы на матч 30-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ).

«Спартак»: Максименко, Бабич, Дуарте, Рябчук, Хлусевич, Умяров, Барко, Маркиньос, Солари, Гарсия, Угальде.

«Химки»: Обухов, Джикия, Филин, Степанов, Голубович, Фернандес, Берковский, Вера, Корредера, Мехия, Заболотный.

Встреча, которая состоится в Москве на стадионе «Лукойл Арена», начнется в 16:30 по московскому времени, как и все остальные матчи 30-го тура национального первенства. «Газета.Ru» проведет текстовую онлайн-трансляцию поединка, главным арбитром которого назначен Егор Егоров.

Красно-белые идут на пятой строчке турнирной таблицы РПЛ, имея в активе 54 очка и на два балла отставая от московских ЦСКА и «Динамо», которые идут на третьем и четвертом местах соответственно. Попасть в тройку лидеров и завоевать бронзовые медали «Спартак» может только при осечках конкурентов.

Подмосковная команда идет на 11-м месте в турнирной таблице, набрав 29 баллов.

Ранее экс-тренер «Спартака» ответил, нужно ли уволить Станковича.

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