«Он еще молод»: экс-тренер «Спартака» ответил, нужно ли уволить Станковича

Бывший футболист и тренер московского «Спартака» Валерий Гладилин в комментарии «Газете.Ru» выразил уверенность, что красно-белым не нужно увольнять Деяна Станковича с поста главного тренера команды.

«Даже не сомневаюсь. Он допустил какие-то ошибки, но он еще молод как тренер. Еще не работал с такими командами, как «Спартак». Это его первый клуб такой, и я думаю, что он в состоянии выполнить на следующий год те задачи, которые перед ним стоят», — заявил он.

Станкович возглавил красно-белых летом 2024 года.

18 мая «Спартак» со счетом 2:0 обыграл самарские «Крылья Советов» в 29-м туре Российской премьер-лиги (РПЛ). В турнирной таблице чемпионата России «Спартак» занимает пятое место, набрав 54 очка. В заключительном туре команда, которая еще имеет шансы на бронзу, сыграет с подмосковными «Химками». Матч, как и все игры 30-го тура, состоится 24 мая в 16:30 по московскому времени.

15 мая «Спартак» проиграл «Ростову» и вылетел из Кубка России. Встреча состоялась на стадионе «Лукойл Арена» в Москве и завершилась победой гостей с результатом 2:1. Красно-белые доигрывали матч в меньшинстве из-за двух удалений, красные карточки получили Манфред Угальде и Наиль Умяров. Также в концовке матча из-за ругани с арбитром был удален Станкович.

Ранее Станковичу предрекли увольнение.