«Зенит» назвал состав на заключительный матч РПЛ с «Ахматом»

Петербургский «Зенит» и грозненский «Ахмат» объявили стартовые составы на матч 30-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ).

«Зенит»: Латышонок, Горшков, Сантос, Дркушич, Нино, Мостовой, Барриос, Мантуан, Энрике, Соболев, Педро.

«Ахмат»: Ульянов, Жиров, Гогличидзе, Адамов, Ибишев, Камилов, Силва, Садулаев, Талал, Мелкадзе, Самородов.

Встреча, которая состоится в Санкт-Петербурге на стадионе «Газпром Арена», начнется в 16:30, как и все матчи 30-го тура национального первенства. «Газета.Ru» проведет текстовую онлайн-трансляцию противостояния, главным арбитром которого назначен Сергей Иванов.

«Зенит» идет на второй строчке в турнирной таблице РПЛ, набрав 63 очка и на один балл отставая от лидирующего «Краснодара», который свой матч заключительного тура сыграет с московским «Динамо». Петербургский клуб может претендовать на победу в РПЛ только в случае осечки «быков» — при ничьей или поражении.

Грозненский клуб идет на 14-й строчке и находится в зоне стыковых матчей, которые проводятся между 13-й и 14-й командами РПЛ и 3-м и 4-м клубами Первой лиги за право выступать в высшем дивизионе в следующем сезоне. В активе команды 25 баллов.

Ранее появилась информация, что «Зенит» сыграет с европейским клубом.