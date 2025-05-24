«Зенит» сыграет с европейским клубом

Президент петербургского «Зенита» Александр Медведев заявил в беседе с корреспондентом «Газеты.Ru», что клуб уже договорился о товарищеском матче с сербской «Црвеной Звездой» во время предсезонной подготовки и ведет активные переговоры с другими командами.

«Мы сыграем с «Црвеной Звездой» в самом конце июня. Также мы ведем переговоры с еще двумя интересными кандидатами, чтобы сыграть товарищеские матчи в предсезонке. Называть их пока не буду, чтобы не сглазить», — сказал Медведев.

Также президент «Зенита» заявил, что Вендел активно восстанавливается от травмы и привлек внимание четырех клубов. Однако на данный момент бразилец остается игроком «Зенита» и проходит лечение под наблюдением клубных реабилитологов.

«Зениту» осталось провести один матч в Российской премьер-лиге (РПЛ) — против грозненского «Ахмата». На данный момент сине-бело-голубые занимают второе место в турнирной таблице, набрав 63 очка.

Лидирующий «Краснодар» обгоняет «Зенит» всего на один балл.

Ранее была названа причина срыва трансфера скандального игрока «Локомотива» в «Зенит».