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Аршавин рассказал, что взял бы Кержакова с собой в прошлое

Футболист Аршавин заявил, что хотел бы отправиться в прошлое вместе с Кержаковым
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РИА Новости

Бывший нападающий петербургского «Зенита», лондонского «Арсенала» и сборной России Андрей Аршавин в беседе с корреспондентом «Газеты.Ru» рассказал, почему ему было бы сложно играть за сине-бело-голубых в 1925 году и почему он хотел бы взять с собой Александра Кержакова.

Беседа произошла на открытии выставки к столетнему юбилею «Зенита».

«Честно говоря, я не знаю, кто играл в 1925 году за «Зенит», тем более что тогда клуб назывался по-другому. Мне трудно представить, как бы я играл за «Зенит», если бы перенесся на 100 лет назад. Тем более что тогда такой экипировки и бутс не было, поэтому вообще без понятия», — признался Аршавин.

Нападающий отметил, что хотел бы взять с собой Кержакова.

«Я бы выбрал Александра Кержакова, потому что больше всего с ним играл и лучше всех знаю его», — сказал Аршавин.

Ранее глава футбола Петербурга заявил, что болеет за «Динамо», «как это ни парадоксально».

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