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Глава футбола Петербурга заявил, что болеет за «Динамо»

Глава футбола Петербурга Бельский будет болеть за «Динамо» в последнем туре РПЛ
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Владимир Федоренко/РИА Новости

Глава федерации футбола Санкт-Петербурга Александр Бельский заявил в беседе с корреспондентом «Газеты.Ru», что в последнем, 30-м туре Российской премьер-лиги (РПЛ) будет болеть за московское «Динамо».

Бело-голубые играют на выезде с «Краснодаром», который лидирует в турнирной таблице. Если «Динамо» сможет отнять очки у «быков», то «Зенит» получит шанс обойти «Краснодар» в турнирной таблице и стать чемпионом России в седьмой раз подряд.

«Зенит» — наша любимая команда, которой мы живем. Мы живем сейчас в счастливейшее время, — заявил Бельский. — Команда дарит нам настоящий праздник. Посмотрите, сколько титулов нам приносит «Зенит». Скоро мы будем за нашу замечательную команду — и на стадионе, и у экранов телевизоров («Зенит» сыграет с «Ахматом» в последнем матче сезона РПЛ. — «Газета.Ru»).

И, как это ни парадоксально, будем болеть за «Динамо» для того, чтобы «Зенит» стал чемпионом».

Все матчи заключительного тура РПЛ начнутся в 16:30 по московскому времени.

Ранее стало известно, что «Зенит» сыграет с европейским клубом.

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