Президент «Зенита» Медведев заявил, что четыре клуба заинтересованы в Венделе

Президент петербургского «Зенита» Александр Медведев заявил в беседе с корреспондентом «Газеты.Ru», что 27-летний бразильский полузащитник Вендел активно восстанавливается после травмы и уже пользуется спросом на трансферном рынке.

«Вендел на сегодняшний день — игрок «Зенита». Он проходит реабилитацию в тесной координации с нашими физиотерапевтами и реабилитологами, уже начал потихоньку бегать.

Интерес к нему из разных стран сильно возрос. Не буду их называть, но минимум четыре клуба интересуются Венделом. Но, помимо нашей готовности отправить его в другой клуб, он сам должен быть готов принять это предложение.

Поэтому давайте сначала завершим сезон, а потом посмотрим. География клубов — всемирная», — рассказал Медведев.

Вендел планировал перейти в бразильский «Ботафого», но трансфер сорвался по геополитическим причинам. Клуб разорвал уже подписанный контракт, так как владелец «Ботафого» Джон Текстор является гражданином США, и у него могут возникнуть проблемы из-за сотрудничества с российским клубом.

Руководство «Ботафого» заявило, что им запрещено проводить транзакции в адрес «Зенита», так как владельцы российского клуба включены в санкционный список.

Ранее олимпийский чемпион заявил, что «Манчестер Юнайтед» уже ничто не поможет.