Названа причина срыва трансфера скандального игрока «Локомотива» в «Зенит»

Супруга защитника «Локомотива» Наира Тикнизяна Яна Ромашкина заявила, что ее супруг сильно переживает из-за своего положения в клубе, а также рассказала, почему сорвался трансфер игрока в петербургский «Зенит». Ее слова приводит «Матч ТВ».

«Один из ключевых факторов, почему он не перешёл в «Зенит», — это Михаил Михайлович Галактионов. На тот момент Наир был лидером команды и говорил, что от этого тренера ему не хочется уходить, что с Галактионовым он хочет добиться чемпионства. Но все изменилось, когда Наир получил повреждение после матча с «Балтикой», — заявила она.

После игры с московским ЦСКА (2:2) в 29-м туре Российской премьер-лиги (РПЛ) Тикнизян в интервью Sport24 заявил, что чувствует себя «последним говном», и отметил, что не является даже игроком ротации.

После этого 20 мая появилась информация, что Тикнизян будет отстранен от тренировок с основной командой или не полетит на матч последнего тура в Самару. В заключительном туре национального первенства «Локомотив» сыграет с тольяттинским «Акроном». Игра, как и все матчи 30-го тура РПЛ, состоится 24 мая, стартовый свисток прозвучит в 16:30 по московскому времени.

В сезоне-2024/25 Тикнизян принял участие в 33 матчах в составе «Локомотива» и записал на свой счет два забитых мяча и четыре голевых передачи. Контракт защитника истекает летом 2026 года.

Ранее появилась информация, что Тикнизян точно не сыграет в матче с «Акроном».