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«Денег потрачено много, а выхлопа никакого»: тренеру «Спартака» предрекли увольнение

Экс-игрок Булыкин считает, что тренера Станковича могут уволить из «Спартака»
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Григорий Сысоев/РИА Новости

Бывший футболист сборной России Дмитрий Булыкин не исключил, что «Спартак» может уволить главного тренера Деяна Станковича после завершения сезона. Его слова приводит Vprognoze.ru.

«Сейчас, если не будет результатов, медалей, то могут уволить. Денег было потрачено много, 30 миллионов зимой, а выхлопа никакого. У нас любят все сваливать на тренера и уберут тренера. Не будут ведь говорить, что не тех купили, не так укомплектовали команду, поэтому скажут, что виноват тренер», — заявил он.

Станкович возглавил красно-белых летом 2024 года.

18 мая «Спартак» со счетом 2:0 обыграл самарские «Крылья Советов» в 29-м туре Российской премьер-лиги (РПЛ). В турнирной таблице чемпионата России «Спартак» занимает пятое место, набрав 54 очка.

15 мая «Спартак» проиграл «Ростову» и вылетел из Кубка России. Встреча состоялась на стадионе «Лукойл Арена» в Москве и завершилась победой гостей с результатом 2:1. Красно-белые доигрывали матч в меньшинстве из-за двух удалений, красные карточки получили Манфред Угальде и Наиль Умяров. Также в концовке матча из-за ругани с арбитром был удален Станкович.

Ранее Денис Глушаков заявил, что «Спартак» сам виноват в своих проблемах.

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