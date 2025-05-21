В РУСАДА сделали заявление о возвращении Валиевой

Генеральный директор Российского антидопингового агентства (РУСАДА) Вероника Логинова заявила, что российской фигуристке Камиле Валиевой были предоставлены разъяснения по тому, когда она может вернуться после дисквалификации. Ее слова приводит «Советский спорт».

«Мы продолжаем отвечать на запросы фигуристки. Получали запросы на протяжении всего периода дисквалификации. С большим уважением относимся к такой позиции о строгом соблюдении всех периодов и условий нахождения в дисквалификации. По её возвращению к тренировкам. наверное, лучше уточнить у нее», — заявила Логинова.

29 января 2024 года Спортивный арбитражный суд (CAS) признал Валиеву виновной в употреблении допинга и дисквалифицировал спортсменку. Она не может выступать на турнирах до декабря 2025 года. Также она не может тренироваться на государственных катках. Валиева была лишена личных наград Олимпиады, а сборная России вместо золота командного турнира ОИ-2022 получила бронзовые награды.

Дисквалификация Валиевой истекает в декабре 2025 года.

Адвокаты Валиевой подали апелляцию в Верховный суд Швейцарии, обвинив в мошенничестве Всемирное антидопинговое агентство (WADA), требовавшее отстранить фигуристку на максимально возможный срок. Указывается, что WADA в ходе слушаний не обнародовало показания профессора Марсьяля Соги, который по просьбе Российского антидопингового агентства (РУСАДА) проводил эксперимент с целью установления возможной вины Валиевой и пришел к выводу, что она не была виновна в нарушении антидопингового законодательства.

Ранее Валиева посетила парад Победы.