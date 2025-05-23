Загитова назвала своего главного хейтера

Олимпийская чемпионка по фигурному катанию 2018 года Алина Загитова в шоу двукратной чемпионки мира Евгении Медведевой «БеС комментариев» назвала свою бабушку своим главным хейтером.

«Потому что я к ней прихожу, а она сразу как сканером проходит. Чтобы вы понимали, я не часто к ней прихожу. Она глазами, как сканером, проходит по всему моему телу. И она сразу это говорит! А я говорю: «Господи! Можно, пожалуйста…» — поделилась фигуристка.

Загитова не стала упоминать российского журналиста и комментатора Дмитрия Губерниева, который часто критикует ее.

Помимо золота Игр, в активе Загитовой золото чемпионата мира — 2019, золото и серебро европейских первенств в 2018 и 2019 годах. Загитова — единственная в истории России и вторая в мировой истории после Ким Ен А фигуристка-одиночница, завоевавшая все титулы в мировом фигурном катании. Она приостановила карьеру в 2019 году, и с тех пор на лед в официальных соревнованиях так и не выходила.

После приостановки карьеры вместе с олимпийским чемпионом Алексеем Ягудиным Загитова вела шоу «Ледниковый период». В феврале она призналась, что провалила работу ведущей на «Ледниковом периоде». Также она выступает в различных шоу и готовит свои проекты.

Ранее Татьяна Тарасова порадовалась примирению Загитовой и Медведевой.