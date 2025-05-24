«Свидетельство лидера»: легенда НХЛ обратился к Овечкину

Обладатель шести Кубков Стэнли Марк Мессье лично поздравил форварда «Вашингтона Кэпиталз» Александра Овечкина с Призом Марка Мессье, который вручается хоккеисту, проявившему лидерские качества на льду и за его пределами. Хоккеисты поговорили в прямом эфире ESPN.

«[Нам выпала честь] наблюдать за твоим ростом, не только как игрока, но и как лидера, становлением капитаном, обладателем Кубка Стэнли. В этом году ты вовлек всех в погоню за рекордом Гретцки. И для меня это свидетельство выдающегося лидера — то, как ты поддерживаешь людей вокруг себя и как вовлекаешь их», — заявил Мессье.

Овечкин получил награду 24 мая. Лауреата ежегодно определяет лично Мессье. С момента учреждения трофея в сезоне 2006/07 Овечкин стал первым представителем России, кому удалось ее завоевать.

«Вашингтон» закончил выступления в Кубке Стэнли, уступив в четвертьфинальной серии «Каролине Харрикейнз». Серия до четырех побед завершилась со счетом 4-1. В полуфинальной серии «Каролина» сыграет с «Флоридой Пантерз».

6 апреля на «UBS Арене» в Нью-Йорке «Вашингтон Кэпиталз» встречался с «Нью-Йорк Айлендерс». На отметке 7:26 во втором периоде Овечкин отличился в большинстве с передачи Тома Уилсона и Дилана Строума, сделав счет 1:2. Эта шайба стала 895-й для Овечкина в регулярных чемпионатах НХЛ. Он превзошел достижение канадца Уэйна Гретцки, которое было установлено 29 марта 1999 года, и стал лучшим снайпером в истории. На счету канадца 894 гола.

По итогам сезона в активе 39‑летнего Овечкина 897 голов в регулярных сезонах и 974 гола с учетом плей‑офф.

Ранее Александр Овечкин показал подаренные Малкиным дорогие часы.