На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Овечкин первым из россиян получил одну из престижных наград НХЛ

Хоккеист Овечкин стал первым из россиян, кто получил приз Марка Мессье
close
Nick Wass/AP

Российский хоккеист и капитан «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин удостоился приза имени Марка Мессье — одной из престижных индивидуальных наград НХЛ. Об этом сообщили в официальном пресс-релизе лиги, пишет ТАСС.

Награда вручается игроку, который проявляет выдающиеся лидерские качества как на льду, так и за его пределами. Лауреата ежегодно определяет лично легендарный Марк Мессье. С момента учреждения трофея в сезоне 2006/07 Овечкин стал первым представителем России, кому удалось ее завоевать.

В регулярном сезоне НХЛ 2024/25 годов форвард провел 65 матчей, отметившись 44 заброшенными шайбами и 29 результативными передачами. По ходу чемпионата он переписал историю, побив рекорд Уэйна Гретцки по числу голов за карьеру в «регулярке», а также стал лидером по количеству победных шайб, опередив Яромира Ягра.

20 мая агент Глеб Чистяков, который представляет интересы Овечкина, заявил, что хоккеист приедет в Россию в конце мая. По его словам, у спортсмена есть определенные планы, о которых он сам расскажет.

«Вашингтон» закончил выступления в Кубке Стэнли, уступив в четвертьфинальной серии «Каролине Харрикейнз». Серия до четырех побед завершилась со счетом 4-1. В полуфинальной серии «Каролина» сыграет с «Флоридой Пантерз».

По итогам сезона в активе 39‑летнего Овечкина 897 голов в регулярных сезонах и 974 гола с учетом плей‑офф.

Ранее генменеджер «Вашингтона» ответил на вопрос о будущем Овечкина в НХЛ.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами