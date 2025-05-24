Овечкин первым из россиян получил одну из престижных наград НХЛ

Хоккеист Овечкин стал первым из россиян, кто получил приз Марка Мессье

Российский хоккеист и капитан «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин удостоился приза имени Марка Мессье — одной из престижных индивидуальных наград НХЛ. Об этом сообщили в официальном пресс-релизе лиги, пишет ТАСС.

Награда вручается игроку, который проявляет выдающиеся лидерские качества как на льду, так и за его пределами. Лауреата ежегодно определяет лично легендарный Марк Мессье. С момента учреждения трофея в сезоне 2006/07 Овечкин стал первым представителем России, кому удалось ее завоевать.

В регулярном сезоне НХЛ 2024/25 годов форвард провел 65 матчей, отметившись 44 заброшенными шайбами и 29 результативными передачами. По ходу чемпионата он переписал историю, побив рекорд Уэйна Гретцки по числу голов за карьеру в «регулярке», а также стал лидером по количеству победных шайб, опередив Яромира Ягра.

20 мая агент Глеб Чистяков, который представляет интересы Овечкина, заявил, что хоккеист приедет в Россию в конце мая. По его словам, у спортсмена есть определенные планы, о которых он сам расскажет.

«Вашингтон» закончил выступления в Кубке Стэнли, уступив в четвертьфинальной серии «Каролине Харрикейнз». Серия до четырех побед завершилась со счетом 4-1. В полуфинальной серии «Каролина» сыграет с «Флоридой Пантерз».

По итогам сезона в активе 39‑летнего Овечкина 897 голов в регулярных сезонах и 974 гола с учетом плей‑офф.

Ранее генменеджер «Вашингтона» ответил на вопрос о будущем Овечкина в НХЛ.