Овечкин показал подаренные Малкиным дорогие часы

Российский нападающий и капитан «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин показал дорогие часы, подаренные ему нападающими «Питтсбург Пингвинз» Евгением Малкиным и Сидни Кросби.

Хоккеист получил презент в честь своего рекорда по голам в Национальной хоккейной лиге (НХЛ) перед гостевым матчем регулярного чемпионата с «Питтсбургом».

«Потрясающий подарок от моих старых друзей, Жени и Сида! Спасибо, ребята!» — сказал Овечкин на видео.

6 апреля на «UBS Арене» в Нью-Йорке «Вашингтон Кэпиталз» встречался с «Нью-Йорк Айлендерс». На отметке 7:26 во втором периоде Овечкин отличился в большинстве с передачи Тома Уилсона и Дилана Строума, сделав счет 1:2. Эта шайба стала 895-й для Овечкина в регулярных чемпионатах НХЛ. Он превзошел достижение канадца Уэйна Гретцки, которое было установлено 29 марта 1999 года, и стал лучшим снайпером в истории. На счету канадца 894 гола.

«Вашингтон» закончил выступления в Кубке Стэнли, уступив в четвертьфинальной серии «Каролине Харрикейнз». Серия до четырех побед завершилась со счетом 4-1. В полуфинальной серии «Каролина» сыграет с «Флоридой Пантерз».

По итогам сезона в активе 39‑летнего Овечкина 897 голов в регулярных сезонах и 974 гола с учетом плей‑офф.

Ранее сезон Овечкина в НХЛ назвали феноменальным.