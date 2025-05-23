Давший скандальное интервью футболист не сыграет в последнем матче сезона

«Чемпионат»: Тикнизян не полетит с «Локомотивом» на матч с «Акроном»

Футболист московского «Локомотива» Наир Тикнизян не полетит с «Локомотивом» на матч 30-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) с тольяттинским «Акроном». Об этом сообщает «Чемпионат».

После игры с московским ЦСКА (2:2) в 29-м туре РПЛ Тикнизян в интервью Sport24 заявил, что чувствует себя «последним говном», и отметил, что не является даже игроком ротации. После этого 20 мая появилась информация, что Тикнизян будет отстранен от тренировок с основной командой.

Все матчи 30-го тура РПЛ, состоится 24 мая, стартовый свисток прозвучит в 16:30 по московскому времени.

В сезоне-2024/25 Тикнизян принял участие в 33 матчах в составе «Локомотива» и записал на свой счет два забитых мяча и четыре голевых передачи. Контракт защитника истекает летом 2026 года.

Ранее Тикнизяна обвинили в непрофессионализме.