Трофей и путевка в главный турнир: «Тоттенхэм» выиграл Лигу Европы

Лондонский «Тоттенхэм» стал победителем английского финала Лиги Европы в испанском Бильбао, одолев «Манчестер Юнайтед». Все решил автогол защитника «МЮ» Люка Шоу в конце первого тайма. Теперь «шпоры», занимающие 17-е место в АПЛ, сыграют в Лиге чемпионов.

«Тоттенхэм» — «Манчестер Юнайтед» — 1:0

В финале Лиги Европы на кону было слишком многое. Гораздо больше, чем просто трофей второго по значимости еврокубка. Добравшиеся не без драмы до решающего поединка английские «Манчестер Юнайтед» и «Тоттенхэм» находились в ситуации, когда для обоих этот поединок определял все в текущем, абсолютно провальном сезоне.

К финалу Лиги Европы соперники подошли на 16-м и 17-м местах в Английской премьер-лиге, прямо над зоной вылета. Да, ни тем, ни другим вылет уже не грозит, но это совсем не тот уровень, какой обеспечивают ожидания от грандов, коими оба клуба являются.

При этом победа в Лиге Европы гарантировала попадание в Лигу чемпионов, что работает и на статус, и на финансовое положение. Для футболистов «МЮ» это было особенно важно, ведь руководство клуба уже анонсировало сокращение зарплат на 25% при непопадании в главный еврокубок.

Что до «Тоттенхэма», то «шпоры» совсем не избалованы титулами. «Вечные неудачники» свой последний трофей брали аж в 2008 году, и это был скромный Кубок английской лиги, а в еврокубках они первенствовали в прошлый раз в 1984, когда взяли тот же Кубок УЕФА, который теперь вручают победителям ЛЕ.

Явного фаворита, конечно, не было, хотя предполагалось, что шансов больше у «МЮ». После прихода в середине сезона на пост главного тренера Рубена Аморима манкунианцы при всех страданиях на внутренней арене в Европе играли блестяще. А когда соперник доставлял трудности, как французский «Лион» в четвертьфинале, «красные дьяволы» совершали камбэк.

Решающая встреча в Бильбао началась с атак «Тоттенхэма». Подопечные Анжа Постекоглу были в дебюте резче и нацеленнее на ворота. Андре Онана несколько раз вступил в игру и даже успел один раз потащить добивание.

Постепенно нагнетать стали и номинальные гости, которые уже побеждали в текущем розыгрыше на этом стадионе, ведь в полуфинале они выбили из турнира местный «Атлетик». Однако чего-то прямо особенно интересного не происходило.

На 38-й минуте, правда, своих взбодрил защитник «МЮ» Ленни Йоро, завозившийся с мячом в своей штрафной и потерявший его. Однако мяч отскочил в руки Онана.

Звоночка красно-бело-черные не услышали. Через четыре минуты лидер «Манчестера» Бруну Фернандеш потерял мяч, пошла контратака, в которой после прострела с левого фланга во вратарскую Люк Шоу переправил мяч в ближний угол собственных ворот. Онана среагировал, но достать не сумел.

Вторая половина прошла в попытках команды Аморима отыграться, обороне подопечных Постекоглу, с удовольствием убегавших и в быстрые, хоть и не продуктивные контрвыпады.

На 58-й минуте голкипер «Тоттенхэма» Гульельмо Викарио ошибся на выходе, но Йоро не попал с лета по воротам. В ответ через пять минут Бреннан Джонсон, спровоцировавший автогол Шоу, заправил в штрафную «МЮ» Доминика Соланке, но тот, убирая под удар, споткнулся и упустил шанс.

На 69-й минуте равновесие должно было восстановиться: Викарио снова неудачно сыграл на выходе, мяч отскочил в сторону Расмуса Хойлунда, который пробил головой в уже пустой створ, однако защитник Микки ван де Вен каким-то чудом успел вынести с лета через себя почти с «ленточки» ворот!

Шоу отправил мяч в свои ворота: «Манчестер Юнайтед» проиграл «Тоттенхэму» в финале Лиги Европы «Тоттенхэм» победил «Манчестер Юнайтед» в финале Лиги Европы на испанском... 22 мая 00:56

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