Победитель Игр в Токио: Махачев — наш чемпион, мы безумно им гордимся

Первый в истории российского спорта олимпийский чемпион по тхэквондо Максим Храмцов рассказал в интервью «Газете.Ru», что гордится достижениями российского бойца Ислама Махачева, который долго сохранял титул чемпиона UFC в легком весе.

В 2025 году Махачев решил перейти в полусредний вес, из-за чего отказался от своего предыдущего титула — в легком весе.

«Конечно, я слежу за UFC, горжусь, что наши спортсмены там тоже побеждают. Ислам Махачев — наш чемпион, мы им безумно гордимся. Кстати, у него в команде работает тренер сборной России по тхэквондо Сейфулла Магомедов. Они вместе проходят подготовку к поединкам», — отметил Храмцов.

Олимпийский чемпион Токио-2020 по тхэквондо рассказал, что рассматривает возможность попробовать свои силы в ММА, однако отметил, что это потребует долгой подготовки.

«ММА мне очень интересно — это зрелищный вид спорта. Но, чтобы там выступить, необходимо колоссальное количество тренировок. Мой вид спорта, хоть и считается единоборством, не подразумевает борьбы, там нет поставленных рук. Но почему бы не заняться MMA? Я пойду на бокс, на борьбу, научусь — всегда можно показать класс в других видах спорта, единоборств», — предположил Храмцов.

Ранее олимпийский чемпион заявил, что Овечкин «разносит всех в Америке».