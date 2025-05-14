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Махачев отказался от чемпионского титула UFC

Глава UFC Уайт заявил, что россиянин Махачев отказался от чемпионского титула
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Matt Davies/Global Look Press

Российский боец Ислам Махачев отказался от титула чемпиона Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в легком весе. Об этом сообщил глава промоушна Дана Уайт во время прямого эфира в своем Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена).

Уайт сделал объявление на турнир UFC 317 и заявил, что за титул чемпиона промоушена в легком весе сразятся грузинский боец Илия Топурия и Чарльз Оливейра, который представляет Бразилию.

Махачев отказался от титула промоушена для того, чтобы перейти в полусредний вес, где он проведет поединок с новым чемпионом дивизиона Джеком Деллой Маддаленой. Дата и время их поединка будут объявлены позднее.

11 мая Маддалена завоевал титул, одержав победу над американцем Белалом Мухаммадом. Сразу после боя и он, и Махачев выразили готовность провести поединок.

В главном поединке турнира UFC 311, который состоялся 19 января в Лос-Анджелесе, Махачев одолел представителя Бразилии Ренато Мойкано и рекордный четвертый раз провел защиту титула. Махачев в середине раунда перевел поединок в партер, где заставил соперника сдаться. Изначально Махачев должен был подраться с Арманом Царукяном. 17 января Царукян снялся с боя.

Ранее Валентина Шевченко защитила титул UFC.

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