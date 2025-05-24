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«Радуюсь, что наш парень разносит всех в Америке»: олимпийский чемпион — об Овечкине

Олимпийский чемпион Храмцов восхитился тем, что Овечкин разносит всех в Америке
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Geoff Burke-Imagn Images/Reuters

Первый в истории российского спорта олимпийский чемпион по тхэквондо Максим Храмцов по прозвищу «Красная машина» рассказал в интервью «Газете.Ru», что радуется успехам Александра Овечкина в НХЛ.

В сезоне-2024/25 российский нападающий побил «вечный» рекорд Уэйна Гретцки по голам в регулярных чемпионатах НХЛ. На счету Гретцки было 894 шайбы, а у Овечкина сейчас — 897.

«Безумно горжусь его достижениями. Когда слышу, что он побил очередной рекорд, то радуюсь, что наш парень разносит всех в Америке. Думаю, что Сашей гордится вся страна», — сказал Храмцов.

Олимпийский чемпион рассказал, почему тренер дал ему прозвище «Красная машина» — в честь сборной СССР по хоккею.

«Красная машина» — это мое прозвище в мире тхэквондо. Не думаю, что для соперников я «Красная машина», они меня так не называют. А фанаты и коллеги — да, ассоциируют меня с этим. Я следую по тому же пути, что и наша советская хоккейная команда: я также выигрывал у всех на протяжении нескольких лет», — объяснил Храмцов.

27-летний спортсмен из села Советское в Курганской области является не только олимпийским чемпионом, но и чемпионом мира, а также двукратным чемпионом Европы.

Ранее олимпийский чемпион рассказал об отношениях с украинцами: «Извини, руку пожать не могу».

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