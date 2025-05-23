Шахматист Непомнящий выиграл «Кубок Карпова»

Российский гроссмейстер Ян Непомнящий выиграл международный турнир «Кубок Карпова», который состоялся в Москве. Соревнования были посвящены 50-летней годовщине провозглашения чемпионом мира Анатолия Карпова.

По итогам девяти партий Непомнящий набрал шесть баллов. Кроме него в тройке оказались еще два россиянина: второе место разделили между собой Александр Грищук и Владислав Артемьев, в активе которых по 5,5 очка.

Теймур Раджабов из Азербайджана стал шестым (4,5 балла), Ханс Ниманн из США — девятым (3,5).

В начале 2025 года впервые в истории титул чемпиона мира по блицу был разделен между Непомнящим и Магнусом Карлсеном из Норвегии. В финальном поединке Карлсен одержал победу в первых двух партиях, однако Непомнящий ответил двумя выигрышами подряд. В трех последующих дополнительных партиях была зафиксирована ничья, после чего Карлсен предложил Непомнящему разделить титул чемпиона мира.

Решение было подвергнуто критике — к примеру, Ниманн назвал произошедшее цирком.

Ранее сообщалось, что лучший шахматист мира станет отцом.