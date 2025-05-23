Российский тренер назвал победителя чемпионата Италии

Экс-тренер «Локомотива» и «Рубина» Ринат Билялетдинов в разговоре с корреспондентом «Газеты.Ru» выразил мнение, что «Наполи» станет победителем чемпионата Италии.

«Наполи выиграет, потому что у них преимущество в одно очко. Все свои шансы «Интер» упустил в предыдущем туре: промах Арнаутовича, ненужный пенальти в концовке встречи... «Наполи» забьет точно не один, спокойно выиграет свою игру и станет чемпионом», — сказал Билялетдинов.

Серия А решила вынести два матча, в которых решится судьба чемпионства. В 21:45 по московскому времени состоятся встречи «Комо» и «Интера», а также «Наполи» и «Кальяри». Перед заключительным туром в активе неаполитанцев 79 очков, а у «нерадзурри» — 78.

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