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Российский тренер назвал победителя чемпионата Италии

Р. Билялетдинов считает, что «Наполи» выиграет чемпионат Италии
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РИА Новости

Экс-тренер «Локомотива» и «Рубина» Ринат Билялетдинов в разговоре с корреспондентом «Газеты.Ru» выразил мнение, что «Наполи» станет победителем чемпионата Италии.

«Наполи выиграет, потому что у них преимущество в одно очко. Все свои шансы «Интер» упустил в предыдущем туре: промах Арнаутовича, ненужный пенальти в концовке встречи... «Наполи» забьет точно не один, спокойно выиграет свою игру и станет чемпионом», — сказал Билялетдинов.

Серия А решила вынести два матча, в которых решится судьба чемпионства. В 21:45 по московскому времени состоятся встречи «Комо» и «Интера», а также «Наполи» и «Кальяри». Перед заключительным туром в активе неаполитанцев 79 очков, а у «нерадзурри» — 78.

После начала специальной военной операции России на Украине Международная федерация футбола (ФИФА) и Союз европейских ассоциаций (УЕФА) отстранили национальную российскую команду и российские клубы от турниров под своей эгидой. Таким образом, клубы не имеют права выступать в Лиге чемпионов, Лиге Европы, Лиге конференций, а мужская сборная была лишена возможности отобраться на чемпионат мира — 2022. Также российские футболисты не сыграли на чемпионате Европы — 2024 и не были допущены к жеребьевке чемпионата мира 2026 года, который состоится в США, Мексике и Канаде.

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Футбол. Чемпионат Италии
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