Вратарь «Манчестер Юнайтед» Андре Онана стал первым футболистом в истории, которому удалось проиграть три финала еврокубков с тремя разными клубами. Об этом сообщает «Советский спорт».

21 мая Онана, защищая ворота «красных дьяволов», проиграл в финале Лиги Европы «Тоттенхэму» со счетом 0:1.

В сезоне-2022/2023 вратарь уступил в финале Лиги чемпионов «Манчестер Сити», выступая за итальянский «Интер» также со счетом 0:1, а в сезоне-2016/2017 его «Аякс» из Нидерландов проиграл «Манчестер Юнайтед» в финале Лиги Европы со счетом 0:2.

После начала специальной военной операции России на Украине Международная федерация футбола (ФИФА) и Союз европейских ассоциаций (УЕФА) отстранили национальную российскую команду и российские клубы от турниров под своей эгидой. Таким образом, клубы не имеют права выступать в Лиге чемпионов, Лиге Европы, Лиге конференций, а мужская сборная была лишена возможности отобраться на чемпионат мира — 2022. Также российские футболисты не сыграли на чемпионате Европы — 2024 и не были допущены к жеребьевке чемпионата мира 2026 года, который состоится в США, Мексике и Канаде.

Ранее в африканской сборной назвали условие для матча с Россией.