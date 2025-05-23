«Реал» объявил об увольнении главного тренера

Мадридский «Реал» на официальном сайте объявил об уходе Карло Анчелотти с поста главного тренера команды.

«Наш клуб хочет выразить свою благодарность и любовь тому, кто является одной из величайших легенд «Реала» и мирового футбола. Карло Анчелотти руководил нашей командой во время одного из самых успешных этапов за всю нашу 123-летнюю историю. <...> Клуб желает ему и всей его семье удачи на этом новом этапе его жизни», — указано в сообщении.

Указано, что стороны пришли к обоюдному согласию по расторжению трудового соглашения.

Сообщения об отставке специалиста появилась после того, как мадридский клуб проиграл ответный матч четвертьфинала Лиги чемпионов лондонскому «Арсеналу» и не сумел выйти в полуфинал турнира. Анчелотти с 2021 года является главным тренером испанской команды. Он — самый титулованный тренер в истории клуба — 15 выигранных трофеев.

Анчелотти продолжит работу на посту главного тренера сборной Бразилии. Об этом официально сообщила Бразильская конфедерация футбола.

Ранее «Байер» объявил об уходе тренера, который может возглавить «Реал».