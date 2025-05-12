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Стал известен новый главный тренер сборной Бразилии по футболу

CBF: Анчелотти возглавит сборную Бразилии летом 2025 года
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Reuters/Scott Heppell

Главный тренер мадридского «Реала» Карло Анчелотти возглавит сборную Бразилии летом 2025 года. Об этом сообщает Бразильская конфедерация футбола.

Ранее сообщалось о том, что планируется завершить процесс перехода Анчелотти до 18 мая — в этот день будет объявлен состав бразильцев на матчи отборочного турнира к чемпионату мира 2026 года против Парагвая и Эквадора.

Сообщения в СМИ об отставке Анчелотти покинет свой пост после финала Кубка Испании, в котором «Реал» проиграл каталонской «Барселоне» (2:3, доп. время), а также вылета на стадии 1/4 финала Лиги чемпионов от лондонского «Арсенала».

В турнирной таблице чемпионата Испании команда идет на втором месте после 35 сыгранных туров, набрав 75 очков и на семь баллов уступая лидеру — «Барселоне».

11 мая «Реал» проиграл «Барселоне» со счетом 3:4.

Анчелотти с 2021 года является главным тренером испанской команды. Он — самый титулованный тренер в истории клуба — 15 выигранных трофеев.

Ранее стал известен новый тренер «Реала».

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