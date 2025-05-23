«Принимали экзамен, как пить водку»: экс-игрок «Реала» о Мостовом и Карпине

Бывший полузащитник мадридского «Реала» и лондонского «Челси» Клод Макелеле вспомнил, как российские футболисты Валерий Карпин и Александр Мостовой учили его пить водку. Его слова приводит «Чемпионат.com».

«Я и до них ее пробовал, но можно сказать, что они принимали у меня экзамен по тому, как пить водку! И утвердили меня как достойного», — рассказал он.

Футболисты втроем играли в испанской «Сельте».

Макелеле дважды выигрывал Ла Лигу и становился победителем Лиги чемпионов вместе с «Реалом». В составе «Челси» он становился чемпионом Английской премьер-лиги. Карпин по ходу этого сезона был уволен из клуба Российской премьер-лиги (РПЛ) «Ростов» и сосредоточился на работе в сборной России. Мостовой прошел обучение и получил тренерскую лицензию. Он должен был пройти стажировку в московском «Спартаке», однако она сорвалась. Позднее Мостовой стажировался в столичном «Динамо», однако пока тренерскую работу не нашел.

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